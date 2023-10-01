В Саратове ребенок попал в больницу с тяжелой болезнью от голода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении матери маленького мальчика, который оказался в больнице из-за серьезного заболевания, вызванного недоеданием и неблагоприятными гигиеническими условиями, сообщили в Telegram-канале областного управления Следственного комитета. Также возбуждено уголовное дело против сотрудницы полиции, которая проводила проверку по этому случаю, но не предприняла никаких действий.

Возбуждены уголовные дела в отношении сотрудницы полиции по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ «Халатность», и в отношении 31-летней женщины — в совершении преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». В настоящее время с подозреваемыми проводятся следственные действия, — говорится в сообщении ведомства.

За период с 2017 по 2023 год мать 11-летнего ребенка не обеспечивала его необходимыми санитарно-гигиеническими условиями и уходом. Она также не предоставляла необходимое количество продуктов, что привело к серьезному заболеванию мальчика. Несмотря на это, женщина не обращалась за медицинской помощью. Инспектор полиции, в свою очередь, проводила только профилактические беседы и не принимала необходимых мер.

На данный момент ребенку оказывается медицинская помощь. Как уточнил источник РИА Новости в силовых структурах, у мальчика выявили психическое заболевание и кахексию. Сотрудники полиции также проводят расследование, чтобы выяснить, было ли халатное отношение инспектора к выполнению ею служебных обязанностей и как это могло повлиять на состояние ребенка.

26 сентября супругу блогера-сыроеда Максима Лютого, сын которого умер в марте текущего года от истощения, приговорили к двум годам исправительных работ. Осужденная и ее супруг практиковали сыроедение и лечебное голодание. Они приучали к такому образу жизни новорожденного ребенка. Родители не кормили малыша грудным молоком, оставляли его на сутки без еды и обливали холодной водой. Эксперименты Лютого обернулись для ребенка пневмонией и истощением, он скончался в больнице.