Около 41 тысячи человек остались без холодной воды в Саратове

https://static.news.ru/photo/d5b1f4c0-7f47-11eb-a99b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коммунальная авария в Саратове привела к тому, что без холодной воды остались более 500 домов. В них проживает 41 тысяча человек.

Причиной инцидента стала разгерметизация задвижки диаметром 500 миллиметров. В итоге водоснабжающая организация «Концессии водоснабжения — Саратов» приняла решение по отключению водовода диаметром 900 миллиметров, сообщает региональный главк МЧС.

В результате в зону отключения холодной воды попал 531 дом в Ленинском и Кировском районах города (в том числе в частном секторе 343 дома). В них проживает почти 41 тысяча человек.

Также остались без холодной воды ещё девять социальных объектов, среди них школа, семь детсадов и «горбольница № 8, роддом № 4». Поскольку об отключении стало известно заранее, в организациях успели запасти воду.

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