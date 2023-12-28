В Саратове чиновника отдали под суд после гибели двух человек в парке В Саратове обвинили чиновника в халатности после гибели людей под упавшим дубом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следователи предъявили обвинение в халатности заместителю руководителя администрации Октябрьского района в Саратове по делу, связанному с гибелью женщины и ребенка из-за падения дерева в городском парке, сообщили в пресс-службе ведомства. Областное управление Следственного комитета России передало это дело в суд.

Завершено расследование уголовного дела по обвинению заместителя главы администрации Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц». Дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу, — заявили в СК РФ.

В соответствии со статьей, чиновнику грозит до семи лет лишения свободы. Следствие установило, что с апреля 2018 года по май 2023 года обвиняемый не доводил до сведения чиновников мэрии информацию о необходимости проведения муниципального контроля за благоустройством и уходом за зелеными насаждениями в городском парке. Он полагался на троих арендаторов участка, предполагая, что они выполняют работы по уходу за зеленью в соответствии со своими полномочиями и за свой счет.

По версии Следкома, 9 мая из-за ветра обломилась ветвь дуба, которая имела признаки грибковой инфекции. Она упала на пятерых прохожих. Двое из них погибли на месте — 71-летняя женщина и девятилетняя девочка. Остальные получили травмы разной степени тяжести.

Ранее один человек погиб в результате непогоды в Сочи. На мужчину упало дерево и насмерть придавило его. Трагедия произошла вечером 23 декабря на улице 60-летия ВЛКСМ. В результате пострадавший погиб на месте от полученных травм.