В Саранске задержали уроженку Украины за госизмену ФСБ задержала в Саранске уроженку Украины, собиравшую информацию для СБУ

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Уроженка Украины, причастная к государственной измене в интересах службы безопасности Украины, задержана в Саранске, сообщила РИА Новости пресс-служба управления ФСБ России по Мордовии. Отмечается, что женщина осуществляла сбор информации о сотрудниках ФСБ, а также об объектах военного и энергетического комплексов региона.

Задержанная в качестве подозреваемой вину признала полностью. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу, — подчеркивается в сообщении.

6 июня крымский художник Богдан Зиза был приговорен к 15 годам колонии общего режима за то, что в мае 2022 года облил здание администрации Евпатории желто-синей краской и попытался его поджечь «коктейлями Молотова». На опубликованных позже снимках видно, что выгорела стена рядом с входной дверью административного здания. Первые четыре года по решению Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону Зиза проведет в тюрьме.

Позже сотрудники ФСБ по Донецкой Народной Республике задержали подозреваемого в шпионаже в пользу Украины жителя региона. В ведомстве уточнили, что агент прибыл на территорию ДНР для сбора информации о сотрудниках силовых структур и местах дислокации Вооруженных сил России.