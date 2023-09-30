В Саранске детям-инвалидами раздали крупу с червями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Больше 150 семей с детьми-инвалидами из Саранска получили пачки риса и гречи с личинками червяков, передает Telegram-канал Mash. По данным канала, такой рацион они получили в местных школах. Дети учатся на дому, и учебные заведения периодически раздают еду.

По информации Mash, крупу поставляла кейтеринговая компания из Москвы. Министерство образования Республики Мордовия уже извинилось перед родителями и пообещало заменить крупу. Однако местные жители уже готовят обращение в прокуратуру, так как просрочка попадается не в первый раз.

В России до этого обнаружили сосиски с когтями крыс внутри. Продукт выпущен под брендом «Сливушки» компанией ЗАО «Стародворские колбасы». Генпрокуратура РФ выдала предприятию предупреждение.

Заместитель председателя общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов подчеркнул, что в условиях моратория на проверки предприятий такие ситуации ослабили контроль на производствах, что может привести к поступлению не только некачественного сырья, но и посторонних предметов, животных и насекомых. Это, в свою очередь, может снизить качество продукции и представлять опасность для здоровья потребителей. Павлов также отметил, что наличие крысиных когтей в продукции свидетельствует о серьезных проблемах с соблюдением правил безопасности на предприятии.