В Санкт-Петербурге завершилась частичная мобилизация

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В Санкт-Петербурге закончились основные мероприятия в рамках частичной мобилизации, заявили РИА Новости в пресс-службе администрации города. Отмечается, что в настоящий момент завершается сбор личного состава.

Основные мероприятия по частичной мобилизации граждан, прибывающих в запасе, завершены. Подлежащие призыву петербуржцы оповещены в полном объеме, — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме Санкт-Петербурга 28 октября о завершении мобилизации заявил глава Камчатки Владимир Солодов. В этот же день об окончании призыва объявили губернатор Саратовской области Роман Бусаргин и военный комиссар Башкирии Михаил Блажевич — в регионах, по заверениям властей, аннулируют все выданные после 28 октября повестки. По данным агентства ЕАН, которое действует при поддержке Минцифры, мобилизация завершится и в Свердловской области.

Источники в российском парламенте и администрации президента ранее сообщили, что частичная мобилизация в России может завершиться уже на следующей неделе. При этом отмечается, что особого указа об окончании мобилизационных мероприятий может и не быть, так как это не предусмотрено законодательством. Вместо этого после окончания спецоперации последует указ о демобилизации.