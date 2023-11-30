В Санкт-Петербурге заново рассмотрят дело об убийстве 21-летней давности Дело избежавшего наказания за изнасилование и убийство петербуржца пересмотрят

Фото: СК РФ

Суд Санкт-Петербурга заново рассмотрит уголовное дело об изнасиловании и убийстве девушки, совершенном в 2002 году, сообщает издание «Фонтанка». Сроки давности позволили обвиняемому в совершении преступления избежать наказания, однако прокуратура не согласилась с решением первой инстанции. Соответствующее постановление по апелляции было принято 30 ноября.

48-летнего Алексея Данилова задержали весной 2023 года. По версии следствия, весной 2002 года он изнасиловал и задушил свою знакомую — первокурсницу колледжа. Предположительно, девушка собиралась с ним на танцы, но передумала. Между молодыми людьми произошла ссора, в результате которой подозреваемый избил подругу, надругался над ней, а затем задушил.

По информации полиции, на протяжении 20 лет мужчина часто менял работы, а последние три года вел затворнический образ жизни. При этом после задержания он не отрицал свою вину и в ходе расследования на манекене показал, как наносил удары.

Данилову вменили убийство, сопряженное с изнасилованием, за что мужчине грозило наказание вплоть до пожизненного заключения, однако 18 сентября Октябрьский районный суд прекратил дело. Одним из оснований стало то, что фигурант не скрывался от следствия, а срок давности по подобному делу составляет 15 лет и к настоящему моменту он истек.

В прокуратуре не согласились с подобным и подали апелляцию. Прокурор в своем представлении назвал решение в отношении подозреваемого незаконным, необоснованным и несправедливым. При этом защита утверждает, что 21 год назад правоохранители провели масштабное расследование, в рамках которого их подзащитный отрабатывался как один из подозреваемых, но тогда подтверждения его причастности к убийству не нашли. По словам адвоката, преступление совершали несколько человек и Данилова среди них не было.

Коллегия из трех судей отправила дело на новое разбирательство. Мужчину постановили взять под стражу в зале суда.

Ранее суд в Иркутске вынес четвертый приговор ангарскому маньяку Михаилу Попкову, прежде осужденному, в том числе два раза пожизненно, за 83 убийства. По новому делу, в котором три эпизода, он получил еще 10 лет колонии особого режима.