В Санкт-Петербурге закроется Институт Финляндии Институт Финляндии в Санкт-Петербурге объявил о закрытии после 30 лет работы в России

Фото: instfin.ru

Учредитель Института Финляндии в Санкт-Петербурге — Общество «Финляндия — Россия» — объявил о закрытии учебного заведения и об уходе из РФ, сообщается на сайте организации. Известно, что учреждение в течение 30 лет занималось проектами в области культуры и науки.

Мы благодарны всем партнерам в России и в Финляндии, сотрудничество с которыми было важной составляющей нашей работы на протяжении 30 лет, — говорится в сообщении.

Учредители также поблагодарили всех, кто «бывал на мероприятиях Института, посещал его библиотеку и разделял интерес к финской культуре».

Институт Финляндии — автономная некоммерческая организация, которая входит в сеть культурно-научных центров, представленных по всему миру. Основная цель образовательного учреждения — продвигать и поддерживать финскую культуру.

Ранее стало известно, что власти Финляндии планируют построить заградительные объекты на границе с Россией в целях укрепления безопасности страны. Об этом сообщили в МВД республики. Отмечается, что руководство страны выделит дополнительные финансовые средства для реализации этой инициативы.