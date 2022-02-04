В Санкт-Петербурге задержали завотделением клиники, где умерло 7 пациентов

Число жертв, зафиксированных в результате обследования желудка в консультативно-диагностическом центре № 1 в Выборгском районе Санкт-Петербурга, возросло до семи. По данному факту следствие задержало заведующую отделом лучевой диагностики медцентра, сообщается на сайте СК РФ по Санкт-Петербургу.

В настоящее время в качестве подозреваемой также задержана заведующая отделом лучевой диагностики указанного центра. Решается вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании меры пресечения, — говорится в заявлении.

Уголовное дело было возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109, ч.3 ст. 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Ранее следствие предъявило это же обвинение главному врачу клиники Евгению Попову.

По версии следствия, в учреждении на протяжении долгого времени оказывались медицинские услуги с применением промышленного химического препарата, не включённого в государственный реестр лекарственных средств и не отвечающего требованиям безопасности.

Под проверку также попало юридическое лицо, поставившее опасный материал в медцентр. Следователи изучают документы и доказательства.

Ранее указывалось, что изначально от обследования скончались три пациента, ещё трое были реанимированы. Отмечается, что они умерли после анализа желудка и желудочно-кишечного тракта с применением бария.