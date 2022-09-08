В Санкт-Петербурге задержали водителя такси после самоубийства девочки

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге задержали таксиста после самоубийства 15-летней девочки, сообщает «Царьград». По одной из версии следствия, 38-летний подозреваемый вел со школьницей переписку интимного характера в соцсетях. О смерти девочки стало известно 22 февраля.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность таксиста. В качестве меры пресечения фигуранту дела оформили подписку о невыезде.

Расследование гибели школьницы продолжается.

Ранее сообщалось, что в городе Анжеро-Судженск Кемеровской области в лесу обнаружили тело 15-летней школьницы. Труп нашли 1 сентября, за три дня до этого девочка сбежала из дома.

В конце августа на северо-востоке Москвы нашли мертвой 12-летнюю девочку из неблагополучной семьи с пакетом на голове. Врачи более часа пытались откачать подростка, но тщетно. СМИ сообщали, что смерть была ненасильственной — предполагалось, что у ребенка передозировка. Официально эта информация не подтверждалась.