В Санкт-Петербурге задержали водителя, который вез тело на крыше машины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция в Санкт-Петербурге задержала в квартире на улице Челюскина водителя каршеринга, на крыше которого обнаружили тело мужчины, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу и области. Разбитую Kia Rio обнаружили на пересечении Морской набережной и Мичманской улицы.

На крыше указанного автомобиля с видимыми признаками ДТП обнаружен труп мужчины 1983 года рождения, — говорится в сообщении ведомства.

Обстоятельства аварии устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Накануне сообщалось, что виновником аварии стал сильно пьяный инженер-конструктор. Он сбил пешехода, которого от удара подбросило на крышу машины и зацепило за элементы кузова.

В Тверской области ранее один человек погиб в ДТП с участием четырех автомобилей, включая машину скорой помощи. Еще четыре человека получили травмы. Авария произошла в районе населенного пункта Никулино Калининского района. Столкнулись два грузовых автомобиля, один легковой и карета скорой помощи. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются под контролем надзорного ведомства.