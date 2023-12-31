В Санкт-Петербурге задержали поджигателя покрышек в подъездах домов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полицейские в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который поджигал покрышки в многоквартирных домах, сообщает 78.RU. По данным издания, всего подозреваемых двое, подельника задержанного пока не нашли. Задержание произошло на улице Орджоникидзе.

По данным издания, задержанным оказался 34-летний безработный мужчина, который ранее был судим за подделку документов. Свой поступок он объяснил тем, что некий человек предложил ему в мессенджере подзаработать. Его целью было наказать одного из наркоторговцев. Подозреваемому предложили за это 25 тысяч рублей.

Камеры наблюдения запечатлели мужчину с большой сумкой. После его появления в здании началось задымление. Жильцам удалось самостоятельно погасить пламя, после чего они обнаружили несколько подожженных покрышек.

Издание уточняет, что двое мужчин совершили поджог в нескольких домах Северной столицы. В течение одного дня в полицию поступило несколько жалоб на возгорание в подъездах зданий, расположенных на улице Репищева и Дунайском проспекте.

Ранее жителя Омска приговорили к 15 годам лишения свободы за серию поджогов автомобилей с символикой Z, которые он совершил в 2022 году. Из вынесенного мужчине срока пять лет он должен провести в тюрьме. Свои действия осужденный пояснил тем, что таким образом пытался устрашать население, а также хотел повлиять на решение властей и прекратить спецоперацию на Украине.