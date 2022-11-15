В Санкт-Петербурге задержали наркокурьера с килограммом кокаина в желудке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В аэропорте Пулково в Санкт-Петербурге сотрудники Федеральной таможенной службы задержали наркокурьера, перевозящего 32 контейнера с кокаином у себя в желудке, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram. Суммарно в желудочно-кишечном тракте мужчины побывал один килограмм наркотиков. По данным ФТС, мужчина вез наркотики из Бразилии, их должна была перехватить гражданка России. Она также была задержана в аэропорту.

25-летний мужчина <...> доставлял в Россию партию «жидкого» кокаина из Бразилии за денежное вознаграждение в 300 тыс. рублей. Наркотик находился в 32 контейнерах, сокрытых в его желудочно-кишечном тракте. В ходе дальнейших мероприятий рядом с аэропортом оперативники задержали гражданку РФ, которая должна была получить наркотик и продать на территории Санкт-Петербурга. Она же оказалась и организатором канала контрабанды, — говорится в публикации.

По факту совершенного преступления возбуждено уголовное дело. Подозреваемым может грозить до 20 лет тюрьмы.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что пятеро российских моряков были арестованы в Египте за перевозку контейнеров с трамадолом — сильным болеутоляющим, опиодным синтетическим анальгетиком. Члены экипажа утверждают, что не знали о содержимом контейнеров, поскольку они были опломбированы.