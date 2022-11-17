В Санкт-Петербурге задержали бывших участников неонацистской группировки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге задержаны трое бывших участников неонацистской группировки «Боевая террористическая организация». Они подозреваются в двух убийствах, совершенных 19 лет назад, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, речь идет об убийства на Искровском и Новоизмайловском проспектах, произошедших в 2003 году. Одной из жертв был студент. По версии следствия, руководил убийствами лидер группировки Алексей Воеводин, который в настоящее время отбывает пожизненный срок.

Группировка просуществовала до 2006 года. Ряд ее членов были осуждены на различные сроки. Задержанные Андрей Романов, Роман Орлов и Денис Бураков в их число тогда не попали. Канал отмечает, что в последнее время они вели законопослушную жизнь, двое сменили фамилии.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске задержали 62-летнего мужчину, находившегося в розыске за убийство по найму, совершенное 19 лет назад. По данным МВД, он был крупным криминальным авторитетом в Братске и в 2003 году заказал убийство бизнесмена. Исполнители преступления были осуждены в 2010 году, а заказчика объявили в розыск.