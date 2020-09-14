В Санкт-Петербурге волонтёрам не рекомендуют закрашивать незаконную рекламу

https://static.news.ru/photo/5bdd1b9e-f69d-11ea-926f-fa163e074e61_660.jpg Фото: mytndvor/vk.com

Активисты, которые закрашивают незаконную рекламу в Санкт-Петербурге рискуют получить штраф. Тёмные квадраты портят облик культурной столицы не хуже номеров телефонов.

Как заявил «Невским Новостям» урбанист Юрий Берестов, после появления чёрных квадратов на месте незаконной рекламы все старания архитекторов города просто перечёркиваются.

Даже если на асфальте нарисовать на этом месте какой-то рисунок, всё равно это будет не особо смотреться красиво, если такие пятна будут на тротуаре на Невском проспекте, — цитирует его издание.

Берестов добавил, что есть современные растворы, которые удаляют любую въедливую краску. Он советует не экономить на материалах, ведь черные квадраты и правда смотрятся хуже, чем зазывные номера телефонов.

Более того, волонтёры, которые закрашивают подобные надписи рискуют оказаться в поле зрения полиции, как вандалы. Как рассказал юрист Юрий Мартынов, лиц, закрашивающих незаконные объявления, могут привлечь за мелкое хулиганство по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Он советует согласовывать такие акции с владельцами имущества.

Как писал NEWS.ru, петербургские коммунальщики закрасили граффити, которые появились на стене клуба-музея «Камчатка» на улице Блохина, 15А, к 30-летию со дня гибели Виктора Цоя. Музыкант работал здесь кочегаром.

В пресс-службе администрации Петроградского района заявили, что чиновники вынуждены были отреагировать на жалобу, так как стена является частью жилого дома, а рисунок не был санкционирован.