В Санкт-Петербурге у Деда Мороза украли шубу и посох

В Санкт-Петербурге у актера, который исполняет роль Деда Мороза на детских утренниках, украли посох и шубу, сообщается в Telegram-канале «78 | Новости». По данным канала, злоумышленники вытащили реквизит прямо из машины артиста, пока тот был в магазине.

По данным канала, актер зашел в магазин на пару минут, чтобы купить еды и подкрепиться перед выступлением на детском празднике. После случившегося пострадавший обратился в правоохранительные органы.

Ранее жители Белгорода заметили в городе мужчину в костюме Деда Мороза, едущего на бронетранспортере в сторону Соборной площади. По словам очевидца, сказочный персонаж собирался зажечь елку, а в центр города его отвезли «русские воины».

Перед поездкой в Белгород Дед Мороз встретился с российскими военными и раздал им мандарины, после чего поехал в один из пунктов временного размещения беженцев и поздравил там детей.