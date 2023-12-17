В Санкт-Петербурге спасатели достали женщину из Фонтанки

Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

В Санкт-Петербурге спасатели достали из реки Фонтанки женщину, упавшую в воду с Аничкова моста, сообщает Telegram-канал Shot. Причины происшествия не сообщаются.

Женщину в воде заметили прохожие, они вызвали на место происшествия сотрудников МЧС. Спасатели в спецкостюмах вытащили пострадавшую и отнесли в карету скорой помощи. По имеющимся данным, женщина жива, но находится без сознания.

Ранее сообщалось, что мужчина грозился спрыгнуть с моста на Андроньевской набережной в Москве. По данным СМИ, мужчина отказывался уходить с переправы, пока ему не сообщили новость о его сыне. В результате виновника происшествия посадили в полицейский фургон и увезли.

Минувшим летом в московском районе Лефортово голый мужчина угрожает спрыгнуть с моста в Яузу. Никаких требований он не выдвигал. Причины случившегося неизвестны.

В свою очередь спортсмен из Норвегии Кен Сторнес спрыгнул в ледяную воду с 40-метровой высоты и обновил свой мировой рекорд. Атлет выступает в любительских соревнованиях по прыжкам в воду со скалы. Предыдущий рекорд норвежец установил летом 2021 года, когда прыгнул с высоты 31,3 метра.