В Санкт-Петербурге собака покусала ребенка

Фото: m69/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Санкт-Петербурге собака породы боксер покусала ребенка, передает 78.ru. По данным издания, хозяин выгуливал животное без поводка и намордника.

Как пишет издание, нападение произошло на Светлановском проспекте. Заявление о том, что боксер, за которым не уследил хозяин, покусал 13-летнего школьника, поступило в правоохранительные органы в субботу, 24 февраля.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения собаки на 13-летнюю девочку в Екатеринбурге. Глава СК также потребовал предоставить ему доклад о предварительных и окончательных результатах расследования. Как рассказал местный житель, у девочки зафиксировали рваные раны. Пострадавшую доставили в детскую больницу № 9. Кроме того, очевидцы утверждают, что на ребенка набросилась не бездомная собака, а пес, находившийся на самовыгуле.

До этого в Санкт-Петербурге взятая из приюта собака напала на 11-летнего сына своих новых хозяев. По словам матери пострадавшего, нападение произошло из-за того, что мальчик дразнил животное. Она добавила, что ранее пес не проявлял агрессии, однако недавно животное было кастрировано, из-за чего у него мог произойти гормональный сбой.