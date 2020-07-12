В Санкт-Петербурге сильный ветер повалил 75 деревьев

https://static.news.ru/photo/87d1d7b0-c43b-11ea-a2d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Городской комитет по благоустройству Санкт-Петербурга сообщил о падении 75 деревьев из-за сильного ветра. В результате этого пострадали два человека.

Дежурная служба комитета по благоустройству зафиксировала сигналы о 30 случаях падения зеленых насаждений на тротуары и проезжую часть, а также о 45 стволах, рухнувших в садах и парках. Всю ночь 20 аварийных бригад вели работу по расчистке улиц. К утру дороги были полностью освобождены, — цитирует сообщение РИА Новости.

Власти города приняли решение закрыть из-за непогоды парки, скверы и сады. Также из-за подъёма уровня воды в реке Неве был частично закрыт Комплекс защитных сооружений.

На данный момент уборка деревьев с газонов продолжается. При падении веток были повреждены шесть транспортных средств, сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Как информировал NEWS.ru, в конце мая 2020 года сильный ветер повалил в Москве около 80 деревьев. В результате этого были повреждены почти 20 автомобилей.