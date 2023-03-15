В Санкт-Петербурге школьница умерла на уроке физкультуры

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге семиклассница умерла во время урока физкультуры, сообщает портал 78.ru со ссылкой на источники. Двенадцатилетней школьнице, у которой наблюдались проблемы с сердцем, стало плохо во время пробежки. Точные причины смерти на данный момент неизвестны.

Ранее девочке диагностировали функциональный сердечный шум, что не стало причиной для освобождения от занятий спортом.

В феврале учащийся 11-го класса одной из гимназий в Тюмени умер во время урока физкультуры. Причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность. Во время бега молодой человек внезапно остановился, присел и упал. Помощь ему оказывали медработник гимназии и прибывшие на место две бригады скорой помощи. Медики пытались реанимировать подростка в течение часа, но спасти ему жизнь не смогли.

В городском департаменте образования отметили, что учащийся входил в основную группу здоровья, занимался спортом и регулярно проходил медосмотр. Перед уроком он на самочувствие не жаловался.

В Магнитогорске на уроке умер второклассник. Мальчик наклонился, чтобы поднять ручку, потерял сознание и упал. По данным местных СМИ, ребёнок страдал хроническим заболеванием.