В Санкт-Петербурге рассказали о растениях-старожилах Ботанического сада

Сотрудники Ботанического сада имени Петра Великого в Санкт-Петербурге спилили пальму, посаженную в 1937 году, потому что она упёрлась в потолок заведения. Однако сотрудники сада рассказали «Невским Новостям», что у них есть кактусы, которым более 100 лет. Их срубать или выкапывать не планируется.

Это наши кактусы, которые, к счастью, подлежат обрезке, поскольку ветвятся. Есть кактусы и 1927 года, и более древние, которые датированы 1864 годом. Старинных растений не один десяток, они сохраняются и доступны на наших экскурсиях. Большая их часть сосредоточена в кактусовой оранжерее тропического маршрута, — рассказали представители учреждения.

В Ботаническом саду рассказали, что эти растения было достаточно просто содержать даже в самые тяжёлые для города периоды. Причиной всему — их «феноменальная» живучесть: кактусы выдерживают температуру до нуля градусов. Более того, даже в случае обморожения их можно спасти, так как они погибают гораздо медленнее растений с листьями.

Ранее сообщалось, что обнаруженное недавно в Камеруне вечнозелёное растение решили назвать в честь американского актёра Леонарда Ди Каприо. Таким образом учёные из Королевского ботанического сада Кью в Великобритании решили отметить экологический активизм американского актёра.