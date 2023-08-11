В Санкт-Петербурге пытались поджечь военкомат Baza: у военкомата в Санкт-Петербурге задержали мужчину с бутылкой бензина

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Telegram-канал Baza сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали молодого человека с бутылкой бензина, который пытался поджечь военкомат. На злоумышленника составили протокол за нарушение режима пребывания в РФ.

Канал отмечает, что молодого человека заметили у военкомата Петроградского района города вечером 10 августа. Его обыскала полиция и нашла в рюкзаке бутылку с бензином. По данным канала, злоумышленника зовут Давронбек Юлдошев. Во время допроса он не смог объяснить мотивы своих действий.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции Орла разыскивают диверсанта, который устроил пожар в военкомате поселка городского типа Верховье. Мужчина поджег резиновый коврик на входе в здание. В результате военному комиссариату был нанесен минимальный ущерб, пламя потушили сотрудники ведомства. Комиссариат Верховья расположен на улице Чапаева. Предполагается, что для поджога злоумышленник использовал «коктейль Молотова».

До этого стало известно, что в Волгограде 31-летнюю местную чиновницу задержали за попытку поджога военного комиссариата. Сотрудница областного комитета юстиции планировала использовать «коктейль Молотова» и ходила вокруг военкомата кругами, чем привлекла внимание сотрудников полиции. В ходе обыска у нее обнаружили не только горючую жидкость, но и фитили, тряпки, спички и зажигалки. Задержанная призналась, что хотела устроить поджог.