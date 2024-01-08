В Санкт-Петербурге произошел крупный пожар в ангаре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Невском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в ангаре, его площадь достигла 4 тысяч квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России. Информация о пострадавших не поступала.

В тушении задействовано 22 специалиста и пять единиц техники. Дальнейшая информация уточняется. <...> Проводится наращивание сил и средств, — говорится в сообщении.

Ранее пожар произошел в пятиэтажном жилом доме в Северном административном округе Москвы. По информации пресс-службы МЧС России, огонь возник в квартире на третьем этаже здания. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. По информации ведомства, сотрудники МЧС спасли одного человека, еще 11 жильцов дома самостоятельно покинули свои жилища и вышли на улицу до прибытия пожарных.

До этого пожар произошел в жилом доме в Чите. Огонь охватил кровлю пятиэтажки. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Из горящего здания были эвакуированы 10 жильцов. К тушению огня привлекались 37 специалистов и 11 единиц специальной техники.