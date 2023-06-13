В Санкт-Петербурге произошел крупный пожар Крупный пожар произошел в производственном здании в Санкт-Петербурге

Фото: Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

В Московском районе Санкт-Петербурга на Витебском проспекте произошел крупный пожар, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по городу. Горит производственное здание размером 20×30 метров. Информации о пострадавших нет.

По информации ГУ МЧС, сообщение о возгорании в доме № 111 по Витебскому проспекту поступило в 08:50. К тушению пожара привлечены восемь единиц техники и 40 человек личного состава. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее в Краснодаре начался пожар в районе нефтеперерабатывающего завода по улице Захарова. Возгорание произошло на площади 20 кв. м, пожарные локализовали его в 06:58. В работе задействовали более 130 человек, 26 единиц техники.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что густой черный дым валит из-под крыши жилого дома на Тверской улице в Москве. В пресс-службе МЧС рассказали, что произошла вспышка жировых отложений в помещении для приготовления пищи, расположенном на первом этаже дома по адресу: Тверской бульвар, д. 28/17. До приезда пожарных было эвакуировано 20 человек.