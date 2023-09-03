В Санкт-Петербурге потушили пожар в автосервисе у нефтебазы «Ручьи»

Фото: МЧС России

На Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге потушили пожар в здании автосервиса, сообщила РИА Новости пресс-служба МЧС России. ЧП произошло 3 сентября в Красногвардейском районе города, в результате пожара пострадал один человек.

Пожар в Петербурге полностью ликвидирован, — подтвердили в пресс-службе.

По информации МЧС, пожар потушили в 17:30, в его ликвидации участвовали 106 человек, было привлечено 28 единиц техники.

Утром 3 сентября жители Северной столицы увидели плотный столб черного дыма в Красногвардейском районе. Сообщалось, что пожар вспыхнул вблизи нефтебазы «Ручьи». По данным МЧС, в охваченном огнем строении хранились газовые баллоны и топливо. Очевидцы опубликовали видеокадры ЧП с разных ракурсов. По словам жителей города, были слышны взрывы. Один из таких моментов попал на камеру смартфона.

Позднее стало известно, что в городе горел автосервис. Пожар удалось локализовать на площади 800 кв. м. С территории сервиса получилось вывезти несколько автомобилей, часть машин эвакуировать не успели.

До этого сообщалось о пожаре на нефтебазе в Темрюкском районе Краснодарского края. По информации губернатора Вениамина Кондратьева, возгоранию был присвоен высший ранг сложности, на место происшествия были стянуты пожарные расчеты и бригады МЧС.