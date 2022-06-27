В Санкт-Петербурге поджигатель пробил петардой грудную клетку женщине В Санкт-Петербурге женщину госпитализировали в тяжелом состоянии после того, как в нее попала петарда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В центре Санкт-Петербурга поджигатель пробил петардой грудную клетку 59-летней женщине в районе Казанского собора, передает телеканал НТВ. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. В данный момент медики борются за ее жизнь. Полицейские задержали виновника происшествия. В Сети также появилось видео, запечатлевшее момент попадания петардой.

В центре Петербурга рядом с Казанским собором мужчина запустил петарду, а она попала в случайную прохожую. 59-летнюю женщину госпитализировали в тяжелом состоянии с проникающим ранением грудной клетки, врачи борются за ее жизнь, — сказано в сообщении.

Ранее в Краснодаре задержали 46-летнего уроженца Волгоградской области, который бросил «коктейль Молотова» в здание местной ФСБ. Поджигателем оказался ранее судимый Игорь Паскарь. Диверсия не удалась, загорелся только коврик у входа в ведомство.

Также стало известно, что ФСБ России задержала подозреваемого в поджоге нескольких военкоматов в Удмуртии. Им оказался бывший сельский учитель Илья Фарбер, ранее осужденный за злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки.