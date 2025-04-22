В Санкт-Петербурге пиво из фуры заблокировало движение на КАД В Санкт-Петербурге на кольцевой автодороге опрокинулась фура с пивом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге на кольцевой автодороге (КАД) фура, перевозящая пиво, столкнулась с легковым автомобилем, сообщает 78.ru. Банки с пивом, вывалившиеся наружу, заняли три полосы движения на внутреннем кольце КАД и образовали пробку.

ДТП произошло на 47-м километре на участке между Янино и Кудрово. Уточняется, что полуприцеп большегруза серьезно поврежден, а многие из пивных банок, находившихся внутри, лопнули — водители говорят о «пивном озере».

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