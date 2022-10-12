В Санкт-Петербурге пенсионерка устроила пожар в отделении Сбербанка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге пенсионерка устроила пожар в одном из отделений Сбербанка. Возгорание было ликвидировано пожарными, женщину задержали, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел на Комендантском проспекте. Банку с горючей смесью в дверь отделения банка бросила 71-летняя женщина. Прибывшие на место три расчета пожарных ликвидировали возгорание. Пострадавших в результате происшествия нет. Мотивы поступка пенсионерки неизвестны.

Ранее сообщалось, что в одном из отделений Сбербанка в подмосковной Ивантеевке взорвался банкомат. Причиной стал газ, который в банкомат закачали двое злоумышленников с целью ограбления. В результате взрыва один из них погиб, а второй скрылся с места происшествия. Деньги, которые намеревались похитить воры, остались в банкомате.