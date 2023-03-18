В Санкт-Петербурге открыли уголовное дело из-за ДТП с шестью пострадавшими

Фото: Соцсети

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств по факту произошедшего накануне ДТП на автобусной остановке в Красном Селе Ленинградской области, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. По уточненным данным, ДТП произошло из-за инцидента с участием двух машин — Renault Kaptur и Ford Transit, водитель последней из этих машин не справился с управлением.

По факту наезда на пешеходов следователи ГУ МВД РФ возбудили уголовное дело по ст. 264 ч.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Водитель Ford допрошен в качестве подозреваемого и задержан на основании ст. 91 УПК РФ. Водитель Renault допрошен в качестве свидетеля, — говорится в сообщении.

Как сообщается, в результате ДТП в состоянии средней степени тяжести госпитализированы трое пешеходов 1951 и 1991 годов рождения, а также дети 2014 и 2016 годов рождения, девочка 2013 года рождения госпитализирована в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в ходе ДТП пострадали пять человек — две женщины и три ребенка. Водитель с места происшествия скрываться не стал и был задержан. Очевидцы, помогавшие пострадавшим, рассказали, что аварии на этом перекрёстке случаются нередко.