В Санкт-Петербурге оказались заняты 90% коронавирусных коек

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Из-за роста пациентов, зараженных COVID-19, в Санкт-Петербурге оказались заняты 2527 из 2768 больничных коек, приводится статистика от 21 августа на сайте городского оперштаба. Таким образом пациенты заняли более 90% кроватей в местных стационарах. Всего на амбулаторном лечении находятся 22 684 человек с подтвержденной инфекцией коронавируса.

По данным оперативного штаба в отделениях реанимации находятся 196 петербуржцев. 34 жителя культурной столицы подключены к ИВЛ.

Общее число привитых от коронавируса составило почти 2,5 млн человек. Из них около семи тысяч детей. Более трех миллионов человек закончили цикл вакцинации.

Ранее стало известно, что показатель заболеваемости COVID-19 в России за неделю вырос на 38% в сравнении с предыдущей неделей, а рост заболеваемости отмечен в 85 субъектах страны. Всего с начала пандемии COVID-19 в РФ зафиксировано 19 150 404 случая заражения.

За сутки был выявлен 33 061 случай заражения, госпитализированы 1704 человека.

До этого сообщалось, что в России впервые с 14 марта выявили 40 010 заразившихся коронавирусом за сутки, следует из опубликованных оперштабом данных. Всего с начала пандемии COVID-19 в РФ было зафиксировано 19 077 674 случая заболевания.