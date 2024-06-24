В Санкт-Петербурге огонь охватил одноэтажное здание

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В одноэтажном здании Невского района в Санкт-Петербурге произошел пожар, сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы. По данным спасателей, здание не эксплуатируется, в нем горит мусор на площади 60 квадратных метров.

24 июня в 11:21 поступило сообщение о пожаре по адресу: Невский район, Октябрьская набережная, д. 35, к. 5. В одноэтажном неэксплуатируемом здании размером 20 х 50 метров происходит горение мусора на площади 60 кв. метров, — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации возгорания привлечены три единицы техники и 15 человек личного состава.

На опубликованных каналом «78» кадрах видно, что из здания валит густой дым. Пожарные расчеты работают на месте происшествия.

Также сегодня в Москве посетителей ТК «Митинский радиорынок» эвакуировали из-за пожара. В здании торгового комплекса произошло задымление, на месте работали спасатели и дежурила скорая помощь.

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