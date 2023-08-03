В Санкт-Петербурге 56-летнего мужчину выгнали с ЕГЭ за шпаргалки В Санкт-Петербурге 56-летнего мужчину выгнали с ЕГЭ по математике за справочные материалы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге 56-летнего мужчину выгнали с ЕГЭ по математике за шпаргалки, сообщает Объединенная пресс-служба судов города в своем Telegram-канале. За совершение правонарушения его привлекли к административной ответственности, ему назначили штраф в размере трех тысяч рублей.

Мировой судья судебного участка № 179 г. Санкт-Петербурга привлекла к административной ответственности Игоря Веслополова за совершение правонарушения. <...> Веслополов, 1967 года рождения, 26.06.2023 с 10:00 до 11:46, находясь в ГБОУ СОШ № 335 Пушкинского района, при проведении ГИА в форме ЕГЭ по математике <...> имел при себе справочные материалы, — говорится в сообщении пресс-службы.

Канал отмечает, что при удалении с экзамена мужчина пояснений не давал, он также не явился в суд по административному делу.

Ранее ученица одной из школ Петроградского района в Петербурге предстала перед судом за то, что 26 мая была поймана со шпаргалкой во время ГИА по литературе. Ученице инкриминировали статью об умышленном искажении результатов государственной итоговой аттестации. Выпускница пришла на заседание и признала вину. Суд ограничился устным замечанием и признал правонарушение малозначительным. При вынесении решения суд учел, что ранее школьница не привлекалась к ответственности за подобные правонарушения, а сами действия не причинили вреда жизни и здоровью людей.