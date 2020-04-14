В Санкт-Петербурге машины каршеринга заполнили парковки у домов

https://static.news.ru/photo/862180c4-7e26-11ea-b7b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Санкт-Петербурга пожаловались на припаркованные у домов автомобили каршеринга. По их словам, транспортные средства мешают проезду частных машин.

Такая ситуация связана с действиями властей города, которые ограничили работу каршерингов из-за пандемии коронавируса. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. В результате таких действий во многих районах Санкт-Петербурга отмечается перегруженность парковок и трудность проезда транспорта, сообщают «Невские новости».

Как ранее писал NEWS.ru, московский мэр Сергей Собянин запретил каршеринг с 13 апреля. Власти намерены ежедневно проверять компании на соблюдение этих ограничений.