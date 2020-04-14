В Санкт-Петербурге машины каршеринга заполнили парковки у домов

Жители Санкт-Петербурга пожаловались на припаркованные у домов автомобили каршеринга. По их словам, транспортные средства мешают проезду частных машин.
Такая ситуация связана с действиями властей города, которые ограничили работу каршерингов из-за пандемии коронавируса. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. В результате таких действий во многих районах Санкт-Петербурга отмечается перегруженность парковок и трудность проезда транспорта,
Как ранее писал NEWS.ru, московский мэр Сергей Собянин запретил каршеринг с 13 апреля. Власти намерены ежедневно проверять компании на соблюдение этих ограничений.
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