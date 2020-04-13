В Санкт-Петербурге каршеринг запретили до 30 апреля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил ФСБ в бездействии из-за якобы развязывания «античеченской травли» «Новой газетой». Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Поводом для резкого выступления Кадырова стала статья в «Новой газете», в которой руководство Чечни обвиняется в приравнивании заболевших коронавирусом к террористам. Кадыров обвинил издание в том, что оно развязало «античеченскую...