В Санкт-Петербурге каршеринг запретили до 30 апреля

Власти Санкт-Петербурга решили последовать за Москвой и временно запретили предоставлять услуги аренды автомобилей в формате каршеринга. Постановление подписал губернатор Александр Беглов.
Документ
Временно приостановить на территории Санкт-Петербурга до 30.04.2020 оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей, — указано в правительственном постановлении.
Московский мэр Сергей Собянин запретил каршеринг с 13 апреля.
Как писал NEWS.ru, каршеринговые компании в столице будут проверять ежедневно на соблюдение запрета работы.
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