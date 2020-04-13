Регионы

В Санкт-Петербурге каршеринг запретили до 30 апреля

21:03, 13 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Санкт-Петербурга решили последовать за Москвой и временно запретили предоставлять услуги аренды автомобилей в формате каршеринга. Постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Документ опубликован на официальном сайте Смольного.

Временно приостановить на территории Санкт-Петербурга до 30.04.2020 оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей, — указано в правительственном постановлении.

Московский мэр Сергей Собянин запретил каршеринг с 13 апреля.

Как писал NEWS.ru, каршеринговые компании в столице будут проверять ежедневно на соблюдение запрета работы.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях