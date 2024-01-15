В Санкт-Петербурге испортили граффити-портрет Виктора Цоя

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В Санкт-Петербурге неизвестные испортили граффити с изображением лидера группы «Кино» Виктора Цоя, расположенное во дворе на улице Восстания, передает ТАСС. Впервые изображение рок-музыканта появилось на этом месте в августе 2014 года.

По имеющимся данным, в нижней части портрета, созданного командой HoodGraff, появилась крупная надпись. Граффити располагается на стене трансформаторной подстанции, расположенной между улицами Маяковского и Восстания. Изображение считается одним из популярных объектов уличного искусства города. В 2019 году картина уже подвергалась нападению вандалов, после чего авторы обновили граффити.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении жителя Москвы, который нарисовал граффити на эсминце «Бойкий» в Севастополе. Мужчине грозит штраф до 3 млн рублей, известно, что ранее он уже отвечал перед судом за вандализм. Сам он пояснил, что с помощью граффити хотел оставить свою визитную карточку городу-герою.

До этого злоумышленник обезглавил лошадь маршала Рокоссовского на барельефе «Парад Победы» на Красной площади. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об уничтожении либо повреждении воинских памятников.