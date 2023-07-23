В Санкт-Петербурге день рождения завершился падением с четвертого этажа «78»: в Санкт-Петербурге девушка упала с четвертого этажа после празднования дня рождения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге девушка упала с четвертого этажа после празднования дня рождения, сообщает телеканал «78». Уточняется, что ее в квартире столкнула подруга. Пострадавшая получила переломы позвоночника в нескольких местах. На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.

Канал добавляет, что в тот день девушка праздновала 27-летие. Она проводила время с друзьями, которые устроили ей квест по городу. Празднование закончилось под утро в квартире на Дегтярной улице, где произошел инцидент.

Ранее житель Комсомольска-на-Амуре выбросил из окна малолетнюю девочку. Во время происшествия мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Ребенок выжил и был доставлен в больницу с травмами. По версии следствия, жительница Комсомольска-на-Амуре наняла для своей дочери няню, которая вечером 20 июля пошла в гости к соседу, проживавшему на третьем этаже дома. Они начали распивать спиртные напитки, после чего произошла трагедия.

По данному факту Следственный комитет РФ организовал проверку, направленную на сбор доказательств. Правоохранители дадут правовую оценку действиям матери ребенка и няни. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Позднее злоумышленника задержали и отправили в СИЗО.