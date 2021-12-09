В Санкт-Петербурге более сотни пар сыграют свадьбу в «зеркальную» дату

На 22 февраля следующего года запланировано более сотни церемоний бракосочетания в Санкт Петербурге. Виной всему — редкая «зеркальная» дата 22.02.2022: в этот день решили скрепить свои отношения узами брака 113 пар, однако у влюблённых есть ещё 1,5 месяца, чтобы подать заявление на регистрацию именно в этот день, пишут «Невские Новости».

По состоянию на 7 декабря 2021 на 22 февраля 2022 в структурные подразделения комитета на регистрацию заключения брака подано 113 заявлений, — рассказали в пресс-службе ЗАГСа.

При этом в ведомстве отметили, что по закону «Об актах гражданского состояния», желающие вступить в брак обязаны сделать это не ранее одного месяца и не позднее 12 месяцев с момента подачи заявления. Это значит, что желающие сыграть свадьбу в «зеркальную» дату обязаны подать заявление не позднее 21 января.

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