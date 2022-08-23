В Санкт-Петербурге арестовали фигуранта дела о детском порно Бывший сотрудник органов опеки Петербурга арестован по делу об изготовлении детского порно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый из фигурантов дела об изготовлении и распространении детской порнографии заключен в СИЗО в Санкт-Петербурге, следует из релиза объединенной пресс-службы городских судов, опубликованный «Фонтанкой». Процесс проходил в закрытом режиме в связи с характером дела – все, что касается педофилии, рассматривается без прессы и посторонних.

Московский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Степанова, обвиняемого по пунктам "а", "б" части 2 статьи 242.1, пунктам "б", "в" части 2 статьи 242.2 УК РФ… Суд ходатайство удовлетворил, избрав Степанову стражу по 16 октября, — говорится в релизе.

По версии следствия, арестованный разделил нездоровый режиссёрский опыт с двумя товарищами. Троицу задержали в Петербурге, Ленобласти и Подмосковье. При обыске одного в квартире на Бассейной нашли настенную галерею обнажённых детей.

Ранее Солнцевский суд Москвы приговорил бывшего режиссера и сценариста журнала «Ералаш» Илью Белостоцкого к 14 годам колонии строгого режима. Как сообщили в прокуратуре столицы, он признан виновным по статье о педофилии.

Во время следствия Белостоцкому предъявлялось обвинение в иной статье — развратные действия в отношении ребенка до 14 лет. Позднее дело переквалифицировали на «действие сексуального характера с применением насилия или с использованием беспомощного состояния потерпевшего того же возраста (пункт „б“ части 4 статьи 132 УК РФ, от 12 до 20 лет лишения свободы)». Под арестом Белостоцкий находился почти два года — с октября 2020 года.