В Санкт-Петербурге 17-летняя девушка выпала с балкона во время стрима

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге 17-летняя девушка вышла на общий балкон на 12-м этаже и запустила стрим, сообщает Telegram-канал Mash. Прямо в ходе трансляции она упала с большой высоты.

Девушку обнаружили на проспекте Ветеранов накануне. Из-за полученных травм она скончалась на месте.

Известно, что девушка не работала и не училась, проживала с матерью, которая работает медицинской сестрой. Семья была неполной, но благополучной.

По некоторым данным, девушка состояла на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Несколько месяцев назад в местных пабликах опубликовали ее голосовые сообщения и критиковали за образ жизни.

Друзья также говорят, что девушка недавно рассталась с молодым человеком. В соцсетях она публиковала печальные фотографии, записывала видео под популярные треки.

Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося.

Ранее в Красноярске 16-летняя девушка выпала из окна во время вечеринки. По предварительной информации, школьница находилась в квартире с двумя молодыми людьми и 17-летней подругой. Местные жители в соцсетях сообщили, что незадолго до трагедии на этаже, где была компания, слышали крики и ругань.