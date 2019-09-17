Недельный курс «шоколадных» нафталановых ванн, которые «прославили» в Интернете чиновницу из Ульяновска Светлану Опенышеву, стоит порядка $650 (около 42 тыс. рублей). После селфи из такой ванны губернатор потребовал от Опенышевой «жить более скромно».
Номер полулюкс пятизвёздочного отеля с трёхразовым питанием и лечением начинается от 1099 манатов ($650), — рассказали РИА Новости в азербайджанском санатории.
Советник губернатора Ульяновской области по IT-сфере неосмотрительно выложила в Instagram фото из этого санатория, оправдываясь потом тем, что хотела лишь поделиться впечатлениями о «недорогом отдыхе в замечательном государстве Азербайджан».
Позже Опенышева принесла свои извинения тем, кого фото могли обидеть, информирует «Свободная пресса».
Как писал News.ru, Светлана Опенышева за 2018 год заработала более 2,1 млн рублей. Это следует из декларации на сайте регионального правительства. В собственности чиновница имеет земельный участок площадью 18,6 кв. м, квартиру площадью 90 кв. м и гараж. Также чиновница совместно с несовершеннолетним ребёнком владеет земельным участком площадью 850 кв. м, шикарным загородным домом и автомобилем Toyota RAV4.