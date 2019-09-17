https://static.news.ru/photo/5d36846c-d948-11e9-bcfd-fa163e074e61_660.jpg Фото: x99/Global Look Press

Недельный курс «шоколадных» нафталановых ванн, которые «прославили» в Интернете чиновницу из Ульяновска Светлану Опенышеву, стоит порядка $650 (около 42 тыс. рублей). После селфи из такой ванны губернатор потребовал от Опенышевой «жить более скромно».

Номер полулюкс пятизвёздочного отеля с трёхразовым питанием и лечением начинается от 1099 манатов ($650), — рассказали РИА Новости в азербайджанском санатории.

Советник губернатора Ульяновской области по IT-сфере неосмотрительно выложила в Instagram фото из этого санатория, оправдываясь потом тем, что хотела лишь поделиться впечатлениями о «недорогом отдыхе в замечательном государстве Азербайджан».

Позже Опенышева принесла свои извинения тем, кого фото могли обидеть, информирует « Свободная пресса ».

Как писал News.ru, Светлана Опенышева за 2018 год заработала более 2,1 млн рублей. Это следует из декларации на сайте регионального правительства. В собственности чиновница имеет земельный участок площадью 18,6 кв. м, квартиру площадью 90 кв. м и гараж. Также чиновница совместно с несовершеннолетним ребёнком владеет земельным участком площадью 850 кв. м, шикарным загородным домом и автомобилем Toyota RAV4.