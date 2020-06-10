В санатории Крыма будут заселять только со справкой об отсутствии Covid-19

https://static.news.ru/photo/3e23b160-ab3b-11ea-89d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Министерство курортов и туризма республики Крым опубликовало перечень документов, необходимых для размещения в санаториях, в их число входит и справка об отрицательных результатах теста на коронавирус. С 15 июня санатории Крыма открывают двери только для жителей региона, с 1 июля — для всех остальных россиян.

В перечень документов, опубликованный на сайте министерства, входят: документ, подтверждающий регистрацию или место жительства в Крыму или Севастополе, санаторно-курортная карта, полис ОМС, справка об отрицательных результатах обследования на Covid-19, полученная не позднее двух суток до даты отъезда, и справка об отсутствии контакта с вероятными больными в срок не менее 14 дней до отъезда.

Перед началом работы санатории обязали провести лабораторные обследования на коронавирус всех своих сотрудников.

Как писал NEWS.ru, крымские власти поручили подготовить до 1 июля пляжи региона к приёму отдыхающих. Соответствующее заявление сделал глава Минкурортов республики Вадим Волченко. По его словам, к началу июля должны быть проведены все необходимые для приёма туристов работы, проведены анализы и необходимые обследования, в том числе обследование дна, налажена работа спасателей. Министр отметил, что пляжи, уже завершившие подготовку, смогут принять отдыхающих раньше. Перед открытием власти проведут проверку, в первую очередь, на популярных пляжах ЮБК и пляжах Евпатории.