В санатории Крыма будут заселять только со справкой об отсутствии Covid-19

Министерство курортов и туризма республики Крым опубликовало перечень документов, необходимых для размещения в санаториях, в их число входит и справка об отрицательных результатах теста на коронавирус. С 15 июня санатории Крыма открывают двери только для жителей региона, с 1 июля — для всех остальных россиян.
В перечень документов,
Перед началом работы санатории обязали провести лабораторные обследования на коронавирус всех своих сотрудников.
Как писал NEWS.ru, крымские власти поручили подготовить до 1 июля пляжи региона к приёму отдыхающих. Соответствующее заявление сделал глава Минкурортов республики Вадим Волченко. По его словам, к началу июля должны быть проведены все необходимые для приёма туристов работы, проведены анализы и необходимые обследования, в том числе обследование дна, налажена работа спасателей. Министр отметил, что пляжи, уже завершившие подготовку, смогут принять отдыхающих раньше. Перед открытием власти проведут проверку, в первую очередь, на популярных пляжах ЮБК и пляжах Евпатории.
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