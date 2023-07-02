Подростка из Тулы нашли мертвым в санатории Анапы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В детском санатории «Глобус» Анапы нашли мертвым 12-летнего подростка, который приехал на отдых из Тулы. Уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова в комментарии изданию «Первый Тульский» заявила, что причина смерти пока не установлена. Известно, что ЧП произошло 30 июня в туалете.

Что явилось обстоятельством смерти — непонятно. Ждем результатов следственной проверки, — заявила омбудсмен.

Также она отметила, что семья погибшего ребенка характеризовалась как положительная.

В Крыму два 15-летних подростка на мопеде разбились при столкновением с внедорожником. Авария произошла накануне вечером в Симферопольском районе. Автомобиль Land Rover, двигавшийся по дороге Симферополь — Николаевка, при совершении обгона в разрешенном месте выехал на встречную полосу и сбил мопед Honda Dio. По данным полиции, мопед ехал с выключенными фарами. Оба подростка в результате ДТП скончались.