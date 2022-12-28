В багажном отсеке самолета собака загрызла кошку Собака загрызла кошку в летящем из Петербурга в Калининград самолете

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В багажном отсеке самолета авиакомпании «Россия», следовавшего рейсом Санкт-Петербург-Калининград, собака загрызла кошку, сообщает РИА Новости. В компании заявили, что причиной инцидента стало то, что во время полета немецкий охотничий терьер повредил переноску и освободился.

При выполнении наземного обслуживания прибывшего из Санкт-Петербурга в Калининград рейса FV6325, в багажно-грузовом отсеке самолёта работники аэропорта обнаружили немецкого охотничьего терьера вне перевозочной клетки. По итогам визуального осмотра было установлено, что во время полёта перевозящейся собакой была нарушена целостность переноски. По стечению обстоятельств этим рейсом в багажно-грузовом отсеке самолёта перевозилась клетка с кошкой, — говорится в сообщении.

В авиакомпании заверили, что перед полетом работники аэропорта при погрузке проверили переноски, нарушения целостности отсутствовали. В «России» призвали пассажиров более ответственно подходить к подбору клеток и переносок, обращая внимание на прочность каждого элемента конструкции.

Ранее сообщалось, что сотрудники «Аэрофлота» разбираются в причинах смерти собаки во время рейса Челябинск — Москва. Пёс по кличке Тимоша был в клетке и летел в специальном грузовом отсеке самолёта. Животное, предположительно, скончалось от переохлаждения.