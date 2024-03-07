В самолете с россиянами на борту произошло возгорание AmurMedia: в самолете рейса Москва — Хабаровск загорелась электропроводка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В самолете рейса Москва — Хабаровск произошло возгорание, сообщает ИА AmurMedia. ЧП произошло в ночь на 7 марта. На четвертом часу полета пассажиры почувствовали едкий запах гари, а салон начало заволакивать дымом. Очевидцы рассказали агентству, что источником возгорания стал вмонтированный в кресло экран. Уточняется, что инцидент обошелся без паники и пострадавших.

Вначале персонал заспешил и чуть не начал тушить коротнувший экран водой. Я остановил эту историю. Потом все же экраны обесточили и потушили огнетушителем, как положено, — рассказал агентству один из пассажиров.

Ранее сообщалось, что один из реактивных двигателей самолета Boeing авиакомпании United Airlines вспыхнул через несколько минут после начала полета в Техасе и был вынужден совершить экстренную посадку. Речь идет о самолете Boeing 737-900. На снятых пассажирами кадрах видны ярко-оранжевые искры, вылетающие из-под его левого крыла. При экстренной посадке никто не пострадал.

В понедельник, 4 марта, самолет, следовавший из Санкт-Петербурга в Челябинск, экстренно вернулся в Пулково после того, как сделал петлю. Пассажиры рассказали, что возможной причиной случившегося мог стать отказ двигателя. Позже Telegram-канал SHOT сообщает, что самолет авиакомпании «Россия» вернулся в аэропорт из-за пожара в двигателе. По данным канала, он загорелся, когда лайнер находился на высоте примерно 9500 метров.