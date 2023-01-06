В Самарскую область прибыли 45 военнослужащих, раненных в Макеевке

Фото: РИА Новости

Группу из 45 военных, получивших ранения в Макеевке в ДНР и проходивших лечение в ростовском госпитале, доставили в Самарскую область, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что практически все солдаты, получившие ранения в результате обстрела Макеевки, были отправлены на лечение в российские регионы.

Первые 45 бойцов прибыли из ростовского госпиталя на Самарскую землю, — сообщили в областной пресс-службе.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во «ВКонтакте» написал, что власти региона планируют принимать другие группы военнослужащих. Он поздравил солдат с возвращением на родину и уточнил, что некоторых бойцов направили в петербургский госпиталь.

Ранее Пушилин заявил, что президент РФ Владимир Путин поручил наградить бойцов, спасавших своих сослуживцев после удара ВСУ по Макеевке. В первую очередь к наградам представят шестерых военнослужащих. При этом Минобороны России продолжает собирать информацию об ударе, поэтому не исключается, что список станет больше.