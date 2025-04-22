В Самарской области подожгли здание районной администрации Baza: неизвестный поджег здание администрации Кошкинского района под Самарой

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Неизвестный поджег здание администрации Кошкинского района в селе Кошкино Самарской области, сообщил Telegram-канал Baza. По данным канала, в результате инцидента в кабинете комитета ЖКХ и строительства сгорели документы, мебель и техника.

Отмечается, что огонь вспыхнул на первом этаже. Спасатели оперативно прибыли на место и потушили пожар. Источники сообщили, что в здании обнаружили пластиковую крышку и перчатки. По факту поджога возбудили уголовное дело, правоохранители ищут злоумышленника.

Ранее ребенок поджег торговый центр «Элизиум» в подмосковном поселке городского типа Нахабино. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров, сгорели несколько торговых павильонов. Посетители успели эвакуироваться до того, как огонь начал активно распространяться. По словам источников, поджигателя завербовали неизвестные лица. Мальчика допрашивали для выяснения всех обстоятельств случившегося.

До этого на востоке Москвы произошло возгорание в двухэтажном здании. Пожар охватил кровлю строения на площади около 100 квадратных метров. Находившиеся внутри люди успели покинуть помещение до прибытия спасателей. Пожар тушили 25 спасателей на шести машинах.