В Самарской области планировали взорвать газопровод Неизвестные планировали устроить взрыв на газопроводе Челябинск — Петров в Самарской области

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Telegram-канал Baza сообщает, что неизвестные планировали взорвать газопровод в Самарской области. По информации канала, на газопроводе Челябинск — Петров аварийные службы обнаружили крупное отверстие диаметром 25 мм, а в 60 метрах от него был синий пакет с взрывным устройством. После обнаружения его обезвредили на месте.

Канал отмечает, что бомба представляла собой пластиковую трубу со взрывчатым веществом, взрывателем и будильником в качестве таймера, который был настроен на 12:00.

Ранее Baza писала, что в подмосковный Подольск залетел квадрокоптер, предположительно, со взрывным устройством. Из-за дрона эвакуировали жителей близлежащих домов. Инцидент произошел вечером 11 июля неподалеку от частных домов, расположенных на улице Циолковского. Обнаруженный квадрокоптер был размером 20 на 20 см с прямоугольным предметом.

На место обнаружения квадрокоптера приехали сотрудники правоохранительных органов и кинологи. Предмет осмотрели две служебные собаки. Полицейские эвакуировали четырех человек из ближайших домов, квадрокоптер отправили на экспертизу.