В Самарской области начальник полиции угнал такси OBOZ.INFO: в Самарской области задержан начальник полиции Чапаевска за угон автомобиля такси с угрозой применения насилия

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Портал OBOZ.INFO пишет, что в Новокуйбышевске спецназ задержал начальника полиции Чапаевска подполковника Алексея Федорова за угон автомобиля. По данным издания, правонарушение он совершил в нетрезвом виде.

По версии следствия, подполковник отмечал с чапаевскими коллегами День дознания. Позже он уехал домой на такси, однако в дороге стал угрожать водителю травматическим пистолетом, отмечает портал. Таксист нашел предлог для того, чтобы выйти из салона на заправке. В это время нетрезвый полицейский сел за руль автомобиля и уехал.

Угнанный автомобиль он бросил у своего дома на одной из центральных улиц Новокуйбышевска, где проживает с семьей. Сейчас в отношении полицейского возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» (ч. 4 ст. 166 УК РФ). Он отстранен от работы.

Ранее стало известно, что нетрезвый сотрудник полиции Набережных Челнов, управляя машиной, сбил восьмилетнего ребёнка, который ехал на самокате. По предварительным данным, он не пропустил ребенка на повороте. В результате его уволили из правоохранительных органов.