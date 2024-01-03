В Самаре женщина погибла из-за разрыва половых органов ударом воды В Самаре женщина погибла, попав под струю воды от гидроцикла

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Самаре 49-летняя женщина скончалась после неудачного отдыха на воде, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на родственников погибшей. Она упала с гидроцикла во время движения, попав под струю воды. Сейчас против ее 52-летнего мужа завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

По данным канала, женщина с супругом 4 июля отправилась кататься на гидроцикле по руслу реки. За руль сел муж, а жена расположилась сзади. На одном из поворотов женщина не удержалась на гидроцикле и упала в воду. При этом она получила сильнейший удар между ног. С разрывом половых органов и гидравлической травмой пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась на следующий день.

Ранее сообщалось, что в июле в Приморском крае ребенок погиб во время прогулки на гидроцикле с отцом в результате столкновения с катером. Водное ДТП произошло на Ливадийском озере. Мужчина взял своего 10-летнего сына кататься на гидроцикле, но во время прогулки не справился с управлением и врезался в катер. Впоследствии ребенок скончался от полученных травм, его 40-летнему отцу удалось выжить. В отношении мужчины, который лишился своего сына, 23 июля возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения водного транспорта. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.