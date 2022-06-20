В Самаре заявили о желании снова выпускать самолеты на заводе «Авиакор» Глава Самарской области Азаров: завод «Авиакор» может вернуться к производству самолетов

Фото: aviacor.ru

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что в настоящее время продолжается обсуждение вопроса о возрождении завода «Авиакор». На нем можно возобновить производство самолетов, отметил он в беседе с РИА Новости.

Я хочу, чтобы предприятие вновь выпускало самолеты. Мы понимаем, какие самолеты, но говорить об этом рано... Это процесс не быстрый... Я надеюсь, что нам многое удастся сделать для возрождения в полной мере выпуска самолетов на самарской земле, — подчеркнул губернатор.

По его словам, в последние годы на заводе занимались ремонтными работами, добиваясь контрактов на изготовление отдельных узлов и агрегатов, при этом надеялись вернуться к строительству самолетов. Получится ли опять их производить на «Авиакоре», во многом зависит от того, как будет выстроено взаимодействие с Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА) и Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК), считает Азаров.

Если предприятию и собственнику предприятия удастся выстроить правильную систему взаимоотношений и кооперации, то, уверен, «Авиакор» получит второе рождение, — сказал глава региона.

Специализаций «Авиакора» прежде были самолеты Ту-154 и Ан-140.

Ранее зампред правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов заявил, что на запуск массового производства самолетов различных классов в России на замену иностранных уйдет от трех до пяти лет. Он также подчеркнул, что региональные лайнеры Ил-114, «Байкал», Ил-410, Ил-610 позволят обеспечить новую логистику перевозок.